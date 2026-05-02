Vede i poliziotti e scappa, nello zaino aveva oltre 2 chili di droga: arrestato a Miano

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Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Antonio Solimeo, un 25enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mianella, hanno notato un uomo con fare guardingo che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato immediatamente raggiunto, con non poche difficoltà, bloccato e trovato in possesso di uno zaino con all’interno 16 panetti di hashish del peso di circa 1 kg e 700 grammi e di un involucro di marijuana del peso di circa 500 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.