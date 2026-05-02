Indagine contro i ‘panzaruttari’ di Afragola, nuove accuse della DDA

Arrivano nuove accuse contro il gruppo dei panzaruttari di Afragola. Tre pm della DDA di Napoli hanno firmato l’avviso di conclusioni indagini nei confronti dei vertici e degli affiliati della famiglia Nobile, uno dei gruppi eredi del clan Moccia. Le accuse riguardano Giuseppe Nobile che avrebbe guidato il figlio Antonio ‘Topolone’ e il nipote Antonio ‘Spiedino’. Al livello inferiore ci sarebbero stati Marco Castiello, Alex Pollaro, Salvatore Guerra e Biagio Esposito.
I panzaruttari avrebbero voluto assumere il controllo criminale di Afragola attraverso la contrapposizione armata contro le altre fazioni criminali. La famiglia Nobile si sarebbe finanziata attraverso le estorsioni, le rapine, la vendita della droga e le tangenti sui capipiazza. La Procura ha accertato i reati condotti dal gennaio 2025 fino al dicembre 2025 tra Afragola e i comuni limitrofi.