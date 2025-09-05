PUBBLICITÀ
Abusi edilizi sulla spiaggia degli Inglesi a Ischia, coniugi denunciati

Nicola Avolio
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’abusivismo edilizio sull’isola d’Ischia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione di personale dell’ufficio tecnico del Comune di Ischia e della Polizia Municipale, hanno eseguito i predetti controlli in località Sant’Alessandro-spiaggia degli Inglesi dove hanno rinvenuto dei manufatti abusivi ed hanno accertato che i proprietari, un 65enne e una 62enne, entrambi di Arzano, avevano violato alcune norme urbanistiche in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Pertanto, la coppia di coniugi è stata denunciata avendo realizzato lavori edili in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale, in assenza delle prescritte autorizzazioni, deturpando le bellezze naturali.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

