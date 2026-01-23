PUBBLICITÀ
Abusi sessuali su tre bambini a Eboli, uomo condannato a 7 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
A Eboli un uomo di 56 anni è stato condannato in via definitiva a sette anni di carcere per abusi sessuali ai danni di tre bambini di cinque anni. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, i carabinieri hanno eseguito l’arresto e lo hanno trasferito nel carcere di Vallo della Lucania. Il procedimento giudiziario si è concluso dopo un lungo iter: la condanna è stata inizialmente pronunciata dal Tribunale di Salerno, poi confermata dalla Corte d’Appello e infine resa definitiva dalla Corte di Cassazione. Nel corso del processo l’imputato è stato assistito dall’avvocato Giovanni Fava. La famiglia di una delle giovani vittime ha preso parte al procedimento come parte civile, rappresentata dagli avvocati Daniela Natale e Costantino Cardiello.

