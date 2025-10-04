Abusivismo edilizio a Napoli, due sequestri in 48 ore

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare l’abusivismo edilizio, portando a termine due significative operazioni di sequestro in appena 48 ore sul territorio della IX Municipalità.

A seguito di un esposto, gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo sono intervenuti in Via Romolo e Remo dove era in corso la realizzazione di un manufatto abusivo.

Nonostante il cantiere non fosse in funzione al momento dell’intervento, gli operatori hanno accertato la presenza di un ponteggio metallico sulla pubblica via e di uno sporto balcone in cemento armato di notevoli dimensioni (5,00 \times 1,00 metri), ancora alloggiato nella carpenteria in legno, in corrispondenza di un appartamento al secondo piano.

Il balcone e il ponteggio metallico sono stati posti sotto sequestro preventivo. L’occupante dell’immobile è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione di lavori edili in assenza del necessario titolo autorizzativo.

Questo intervento si colloca a poca distanza temporale da un’altra operazione anti-abusivismo, condotta dalla stessa Unità Operativa solo due giorni prima e sempre a seguito di esposto.

In Via 4 Novembre, gli agenti hanno posto sotto sequestro due intere unità abitative realizzate senza alcun titolo autorizzativo. Anche in questo caso, i relativi occupanti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.