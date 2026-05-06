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In azione stamattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 8 destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e di altri Reparti del Corpo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.

Come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, in manette, quindi, 8 indiziati che apparterrebbero ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

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Fiumi di droga tra Campania e Lazio, sgominato gruppo legato ai Fezza-De Vivo

L’operazione costituisce l’esito di una complessa e articolata attività investigativa condotta dal Nucleo pef Salerno (G.I.C.O. — Sez. G.O.A.), avviata nel maggio 2025, che ha consentito di smantellare un sodalizio criminale attivo prevalentemente nelle provincie di Salerno e Avellino, con ramificazioni su scala nazionale ed estera e collegamenti con ambienti criminali riconducibili al clan Fezza-De Vivo, egemone nell’Agro nocerino-sarnese.

Le indagini, sviluppate mediante tecniche investigative all’avanguardia, hanno permesso di individuare ruoli e responsabilità dei partecipi, documentare numerosi traffici illeciti e sottoporre a sequestro ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui oltre mezza tonnellata di hashish, cocaina e metanfetamine, nonché di procedere all’arresto in flagranza di reato di alcuni sodali.

All’esito delle attività, è stato quantificato un profitto illecito derivante dal traffico di droga di oltre 780mila euro. I successivi accertamenti patrimoniali, dunque, hanno consentito di individuare e sequestrare beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. In corso anche perquisizioni personali e domiciliari di altre 10 persone.

Di seguito, gli otto indagati destinatari di misura cautelare in carcere:

ALFIERI GIANLUCA, nato ad Atripalda il 12/01/2000

nato ad Atripalda il 12/01/2000 BRANCACCIO BARTOLOMEO, nato a Scafati il 01/10/1995

nato a Scafati il 01/10/1995 D’AGOSTINO SILVESTRO, nato ad Avellino il 19/08/1987

nato ad Avellino il 19/08/1987 D’ANGELO MARIO, nato ad Atripalda il 19/01/2000

nato ad Atripalda il 19/01/2000 DE FEO GIULIO, nato ad Avellino il 11/10/2004

nato ad Avellino il 11/10/2004 EL NAGGAR OMAR, nato a Solofra il 26/10/1991

nato a Solofra il 26/10/1991 PISACRETA DARIO, nato ad Avellino il 19/02/1987

nato ad Avellino il 19/02/1987 TADDIO RAFFAELE, nato ad Avellino il 26/02/2003