Abusivismo in Costiera, sequestrata area di 2mila metri quadrati

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Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, unitamente a personale della Polizia Locale e Ufficio Tecnico del Comune di Praiano (SA) ha proceduto al sequestro un’area di circa 2000 mq., zona dichiarata di notevole interesse pubblico, ex art. 136 D.Lgs n. 42/2004, sulla quale venivano realizzati nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 mq.; opere queste ricavate mediante operazioni di sbancamento e costruzione prive di autorizzazioni.

All’atto del controllo i militari hanno appurato la presenza di attrezzi e macchinari vari per l’edilizia, ingenti residui di roccia demolita e accumuli di materiali di risulta di vario genere prodotti dall’attività di cantiere ancora in corso.

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Il responsabile è stato deferito a piede libero all’A.G. salernitana per violazioni in materia urbanistica e ambientale.