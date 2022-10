Tragico incidente sulla Cilentana, Giuseppe muore a 46 anni: addio al giovane papà

Drammatico incidente stradale ieri sera lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Omignano. Purtroppo, come si legge su Salerno Today, nel maxi scontro che ha visto coinvolte 5 auto ha perso la vita un uomo di 46 anni, Giuseppe La Greca, che era alla guida di una delle vetture. Altre 8 persone sono rimaste ferite e portate in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, ai carabinieri e agli agenti della Polizia Stradale, anche i vigili del fuoco che hanno estratto alcuni feriti rimasti incastrati negli abitacoli delle auto. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate da Giuseppe La Greca. Per lui infatti sono risultati vani tutti i tentativi di soccorso. Accertamenti in corso per ricostruire l’intera dinamica dell’incidente.

“Stamattina la Comunità di Pollica, in particolare quella di Acciaroli, si è svegliata con una notizia tremenda, la scomparsa tragica ed improvvisa di Giuseppe La Greca, ragazzo di Acciaroli amico e ben voluto da Tutti…In questo triste momento il nostro pensiero, le nostre preghiere ed il nostro fraterno abbraccio va alla famiglia, ai tanti suoi cari amici e a tutta la comunità di Acciaroli… Riposa in pace Giuseppe”.