Ponticelli, 21enne accoltellato al Rione Conocal: è grave in ospedale

I medici lo hanno immediatamente sottoposto alle cure necessarie. La prognosi resta riservata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e soprattutto di individuare il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento. Al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze dell’accoltellamento.
Gli agenti dell’Upg sono al lavoro anche per individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’aggressione e fornire elementi utili all’identificazione del responsabile o dei responsabili.