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Ponticelli, 21enne accoltellato al Rione Conocal: è grave in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Ponticelli, 21enne accoltellato al Rione Conocal: è grave in ospedale
Ponticelli, 21enne accoltellato al Rione Conocal: è grave in ospedale
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Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Villa Betania di Ponticelli dopo essere stato accoltellato. L’episodio è ancora avvolto nel mistero e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Intorno alle 18, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio, dove il giovane è arrivato in condizioni critiche a causa delle profonde ferite riportate.

I medici lo hanno immediatamente sottoposto alle cure necessarie. La prognosi resta riservata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e soprattutto di individuare il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento. Al momento non sono ancora chiari né il movente né le circostanze dell’accoltellamento.

Gli agenti dell’Upg sono al lavoro anche per individuare eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’aggressione e fornire elementi utili all’identificazione del responsabile o dei responsabili.

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Gianluca Spina
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