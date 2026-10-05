Ponticelli, 21enne accoltellato al Rione Conocal: è grave in ospedale

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Villa Betania di Ponticelli dopo essere stato accoltellato. L’episodio è ancora avvolto nel mistero e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Intorno alle 18, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio, dove il giovane è arrivato in condizioni critiche a causa delle profonde ferite riportate.