Sparatoria al Cavone di piazza Dante, due ragazze ferite

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Torna la tensione nel ‘cuore’ di Napoli con una sparatoria nella zona del Cavone di piazza Dante, un tempo feudo del clan Lepre. Ieri sera, a ridosso della mezzanotte, alcuni sconosciuti avrebbero ingaggiato uno scontro a fuoco in via Francesco Saverio Correra. Durante la sparatoria, due ragazze di 23 e 24 anni, entrambi napoletane, che stavano verosimilmente passeggiando in strada sarebbero state colpite accidentalmente alle gambe. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale CTO. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un’ogiva. Sul posto e poi in ospedale sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e, per i rilievi, quelli della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice. Le due vittime non sono in pericolo di vita.