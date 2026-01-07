Accoltellarono un 17enne per rubargli il cellulare, giovanissimi in manette a Napoli

In data odierna i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di 3 minori (due 15enni e un 14enne) in quanto ritenuti gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di tentata rapina.
Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’esito di una attività d’indagine svolta dal personale del detto nucleo operativo a seguito dell’aggressione di un 17enne avvenuto lo scorso 28 ottobre.
In particolare gli operanti, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all’escussione di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quel giorno, la vittima era stata aggredita con un coltello dai tre indagati allo scopo di sottrargli il cellulare.