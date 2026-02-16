Ricoverato d’urgenza il figlio di Rita De Crescenzo dopo l’accoltellamento

PUBBLICITÀ

Francesco Pio Bianco è stato accoltellato nella zona della Pignasecca dove è intervenuto il commissariato di Montecalvario. Il figlio della tiktoker, Rita De Crescenzo, è stato colpito alla gamba: il giovane Bianco è stato portato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Sul caso indaga la polizia di stato.

Rissa tra minorenni al McDonald’s di Fuorigrotta, spunta un coltello: l’altro caso

Questa notte i carabinieri di Bagnoli sono intervenuti in via Lepanto, all’interno del McDonald’s. Un gruppo di ragazzini, tutti tra i 16 e i 17 anni, avrebbe dato vita ad una violenta colluttazione. Tra questi, uno avrebbe estratto un coltello e tentato di colpire un altro dei giovani coinvolti. Il colpo, però, ha solo lacerato il giubbino, senza ferire. Indagini in corso per risalire all’identità di tutte le persone coinvolte e chiarire la dinamica. Al momento non risultano feriti.

Decreto Sicurezza, norme sulla vendita di coltelli

Sarà proibito vendere coltelli e oggetti da taglio ai minori, anche su web e piattaforme elettroniche. Per tutti c’è il divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo. Chi lo viola, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a mille euro a carico dei genitori.