Accoltellato nella villa comunale a Pomigliano, caccia agli aggressori

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I carabinieri sono intervenuti all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II a Pomigliano per l’accoltellamento di un 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poco prima, per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe stato ferito con un’arma da taglio da alcune persone.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per suturare le ferite. Non è in pericolo di vita. I militari stanno ricostruendo la vicenda.

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Indagini in corso.

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La Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto Francesco Tamarisco dall’accusa di essere il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino. La donna è diventata simbolo di coraggio civile, assassinata, secondo gli inquirenti, per aver denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata

Tamarisco era stato condannato in primo e secondo grado all’ergastolo ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza e rinviare a un’altra sezione. Ad eseguire l’omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini dell’ epoca, fu Alfredo Gallo, condannato all’ergastolo in via definitiva.

Ora la nuova decisione, al termine di un processo d’appello bis durante il quale il pentito Pietro Izzo ha interrotto la sua collaborazione con la giustizia dopo aver riferito di minacce ricevute dal clan Gionta.

Lo stesso Izzo, tuttavia, in una lettera al procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, aveva confermato la sua attendibilità riguardo l’omicidio.