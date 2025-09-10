PUBBLICITÀ
Acerra piange Nunzia, la 22enne morta nell'incidente a Torre del Greco
Acerra piange Nunzia, la 22enne morta nell’incidente a Torre del Greco

Stanotte è morta la giovanissima Nunzia Mele in un incidente a Torre del Greco. Poco prima delle ore 2 i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono arrivati in via Cavallo incrocio via Purgatorio in seguito al terribile impatto. Intanto i militari indagano sullo scontro tra la una Honda Transalp e l’Alfa Mito guidata da un 28enne. Il centauro, un 38enne di Napoli, è in prognosi riversata in ospedale. Purtroppo la passeggera della moto, la 22enne di Acerra Nunzia Mele, è deceduta dopo la caduta. Il conducente dell’auto, invece, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

 

 

