Mondragone piange la scomparsa di Achille Sperlongano, addio al parrucchiere delle celebrità

La comunità di Mondragone è in lutto per la morte di Achille Sperlongano, storico parrucchiere di viale Margherita e impresario musicale che ha portato sul litorale artisti di fama nazionale e internazionale come Franco Califano e Lucio Dalla ma anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

L’imprenditore da tempo combatteva contro un brutto male. La notizia si è diffusa rapidamente in città con decine di mondragonesi che, appresa la ferale notizia, hanno espresso il proprio cordoglio per la dipartita.

“Sei stato una presenza costante per intere generazioni, il protagonista autentico del viale Margherita – ricorda una cittadina – Ma per me, sei stato molto di più. Una figura quotidiana, gentile, che con un sorriso segnava l’inizio di ogni nostra giornata. Sì, perché le nostre vite sono sempre state intrecciate da un rapporto di vicinato, dettato non solo dalla vicinanza tra le nostre attività, ma da una forma di educazione rara e unica che si trova solo in persone splendide e belle come te. Per anni sei stato tu a farci sentire belle con i tuoi tagli, i tuoi colori, il tuo tocco unico, e quella tua magica capacità di far sentire carine tutte le ragazze che si affidavano a te. Hai accompagnato la vita della nostra comunità con amore e passione, lasciando un’impronta profonda. Non solo per i grandi eventi, i cantanti che riuscivi a portare, ma per quel tuo essere sempre accanto ai ragazzi, pronto a metterti a disposizione, anno dopo anno, nei Mak P e in tante altre feste. Sei stato, e resterai, il cuore pulsante di questa città”.

Sperlongano lascia la moglie, tre fratelli, di cui uno gestisce una gioielleria a Mondragone e una sorella Matilde che ha lavorato sempre al suo fianco.