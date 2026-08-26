Paura nella vacanza in Brasile, ragazzo napoletano ricoverato dopo il tuffo

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Marco Pafundi è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente mentre stava trascorrendo la sua vacanza in Brasile. Lo scorso 21 agosto, il 26enne napoletano è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di São Luís dopo aver fatto un tuffo tra le dune del parco nazionale Lençóis Maranhenses. I genitori del giovane l’hanno raggiunto in Sudamerica ed hanno contattato il Consolato italiano, che ha subito fornito l’assistenza del caso. “Abbiamo avuto subito grande assistenza, infatti c’è una traduttrice che ci sostiene nelle conversazioni con i medici. Aveva già fatto altri tuffi nelle dune ma gli è capitato di beccare quella con il fondale molto basso, perciò ha riportato diversi danni al collo. Vogliamo fare un appello per evitare che altri giovani possano incorrere nelle stesse disavventure“, questo l’appello dei genitori di Marco.

Il parco nazionale Lençóis Maranhenses

Il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, nel nord-est del Brasile, custodisce un panorama unico al mondo: 1.550 chilometri quadrati di dune bianchissime che si alternano a specchi d’acqua cristallina. Durante la stagione delle piogge, l’acqua temporalesca si accumula sulla sabbia impermeabile, dando vita a lagune temporanee da sogno che trasformano l’area in un paesaggio quasi surreale.

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Le piogge stagionali creano bacini d’acqua di varie dimensioni e profondità, protetti dall’infiltrazione grazie alla particolare composizione del terreno. I laghi iniziano a riempirsi tra gennaio e giugno, ma è nel periodo compreso tra luglio e settembre che raggiungono la loro massima espansione, offrendo lo scenario ideale per esplorare il parco. Durante questi mesi, le riserve d’acqua diventano un punto di riferimento fondamentale per diverse specie acquatiche e uccelli migratori in cerca di cibo e riposo.