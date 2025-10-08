Acquista hamburger per il figlio al Lidl di Villaricca, poi la sorpresa: “Erano neri e puzzolenti”

PUBBLICITÀ

Continuano ad accumularsi le segnalazioni da parte dei consumatori campani sulla qualità discutibile dei prodotti alimentari venduti in taluni supermercati locali. L’ultimo caso arriva da una madre residente nell’area a ridosso tra Mugnano e Giugliano, che ha denunciato pubblicamente un episodio preoccupante legato alla carne acquistata per la figlia di tre anni.

La donna ha comprato al supermercato Lidl di Villaricca, il 1° ottobre, una confezione di mini hamburger di bovino adulto Scottona, apparentemente ben conservata e con una scadenza fissata al 5 ottobre. Ma, una volta aperta la confezione, l’odore nauseabondo e l’aspetto “puzzolente e nero” della carne hanno fatto subito scattare l’allarme.

“Come sono usciti dalla confezione, puzzolenti e neri. Comprati il 1° ottobre con scadenza il 5, ma sono assolutamente da buttare immediatamente. Se mangiati, saremmo dovuti correre in ospedale”, ha dichiarato la madre visibilmente scossa.

Le immagini allegate alla segnalazione, giunta al deputato Francesco Emilio Borrelli, confermerebbero le sue parole, mostrando un prodotto dall’aspetto chiaramente deteriorato. La vicenda solleva seri interrogativi sulla filiera di conservazione degli alimenti e sul controllo qualità nei punti vendita.

L’episodio, purtroppo, non è isolato. Solo nel mese di settembre, i NAS di Napoli hanno condotto una vasta operazione di controllo sul territorio, sequestrando oltre 21 tonnellate di alimenti non conformi (valore stimato: 350.000 euro) e disponendo la sospensione di otto supermercati della provincia per gravi carenze igienico-sanitarie. Tra le violazioni più frequenti: mancata rintracciabilità degli alimenti, procedure di autocontrollo assenti o inadeguate, e condizioni strutturali al limite della decenza, con infestazioni segnalate in aree di stoccaggio e preparazione.