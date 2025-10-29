Addio a James Senese, le ultime ore di vita passate al Cardarelli

PUBBLICITÀ

La Direzione strategica dell’ospedale Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell’ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista di fama internazionale, ricoverato da tempo presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale. “E’ una grave perdita per tutta la comunità, desidero far giungere alla famiglia la vicinanza dell’ospedale in questo momento di grande dolore e fragilità“, ha dichiarato il direttore generale Antonio d’Amore.

Il ricovero di James Senese

Senese era giunto al Cardarelli di Napoli lo scorso 24 settembre presso il Pronto soccorso in seguito ad una crisi respiratoria per poi essere trasferito al reparto di Rianimazione DEA. Nonostante il quadro clinico estremamente complesso e le condizioni di salute precarie, i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per erogare le migliori cure per gestire sia l’infezione polmonare che le altre patologie di cui era affetto. Dopo 35 giorni di degenza, purtroppo, hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi – mercoledì 29 ottobre – a seguito di arresto cardiaco.

