Addio al giovane fotografo casertano, Kristian muore all’improvviso a 39 anni

Morto il fotografo Kristian Ceniccola a 39 anni, Piedimonte Matese in lutto. L’intera comunità di Piedimonte Matese è profondamente scossa per la prematura scomparsa di Kristian Ceniccola, fotografo molto apprezzato, venuto a mancare a soli 39 anni.

La salma, proveniente dall’Ospedale “Ave Gratia Plena” di Piedimonte Matese, sarà accolta oggi nella Chiesa dei Santi Marcello e Michele in Sepicciano. Il rito funebre sarà celebrato alle 16. La famiglia ha espresso il desiderio che, in luogo di fiori, si compiano gesti concreti di solidarietà, come forma di memoria e tributo alla sensibilità di Kristian.

