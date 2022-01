“Addio Pupetta, donna forte e coraggiosa”. Bufera sul saluto di Manuela Arcuri alla donna boss

“Sono rimasto esterrefatto nel leggere il ricordo di Pupetta Maresca postato da Manuela Arcuri sui social. L’attrice, che ne ha interpretato il ruolo in una discutibile fiction di qualche anno fa, ne ha parlato come di ‘una donna forte e coraggiosa che agiva d’impeto’, omettendo completamente il suo ruolo di primo piano come donna di camorra, condannata anche per omicidio, al fianco di boss spietati e sanguinari. Un vero e proprio schiaffo in pieno volto a tutte le vittime innocenti della criminalità e della camorra e alle loro famiglie molte delle quali, ancora oggi, chiedono giustizia. Mi auguro che l’attrice riveda ciò che ha scritto e con grande rammarico noto che sono stati davvero in pochi a prendere le distanze da questa stucchevole glorificazione di una donna che ha commesso crimini violenti.

Nel nostro Paese è in corso una vera e propria battaglia per arginare la cultura della violenza e dell’apologia dei clan e dei camorristi e ognuno deve fare la propria parte. Come ha fatto la Questura, vietando su mia richiesta i funerali pubblici, o il giornale inglese ‘Guardian’ che ha dato risalto alla battaglia per impedire l’ennesimo tributo pubblico ai clan. Lo star system non deve tirarsi indietro e chi ha la responsabilità di essere personaggio pubblico ha il dovere di dire tutta la verità, fino in fondo. Soprattutto quando si parla di modelli che non vanno assolutamente seguiti o glorificati”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al post pubblicato sui social da Manuela Arcuri in ricordo di Pupetta Maresca.

Il saluto di Manuela Arcuri a Pupetta Maresca

“Assunta Maresca, una donna coraggiosa, forte, senza paura, agiva di impeto ..sbagliando più volte: “ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!” Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. Addio Pupetta RIP”