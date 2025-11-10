ADL blinda Conte: “Le dimissioni sono una favola del web, Antonio è un uomo vero”

PUBBLICITÀ

All’indomani dello sfogo di Antonio Conte a Bologna, è intervenuto pubblicamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro, su X, ha smentito con decisione le voci sulle presunte dimissioni dell’allenatore.

“Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 ‘C’…, che piacciono molto ai napoletani e non solo” scrive ADL.

De Laurentiis ha poi voluto ribadire la propria stima nei confronti del tecnico, sottolineandone l’impegno e la professionalità: “Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli”.