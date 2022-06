Grave lutto sconvolge il Casertano, la piccola Adriana muore a soli 4 anni

Grave lutto sconvolge la comunità di San Felice a Cancello. Adriana Barbarino, una bimba di soli 4 anni, è volata via a causa di una malattia. A riportare la notizia è Edizione Caserta. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. A casa della piccola sono giunte 3 ambulanza, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. I funerali saranno celebrati quest’oggi.

L’intera cittadina in queste ore si sta stringendo attorno ai genitori e i familiari tutti, distrutti dal dolore.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | [ARTICOLO 05/06/2022] Tragedia nel Casertano, il giovane Elio trovato morto dopo la festa

Tragica scoperta quella di ieri a Recale, dove è stato trovato il corpo senza vita di Elio Russo, 32enne molto conosciuto in città. Il ritrovamento del giovane è avvenuto in via Gabriele D’Annunzio, vicino alla frazione Musicile. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato colpito a morte con un colpo di pistola, anche se mancano conferme ufficiali. A scriverlo è Edizione Caserta.

L’ultima volta Elio è stato visto sabato sera in piazza per la Festa dei Gigili poi è arrivata una telefonata alla sala operativa pochi minuti dopo le 13 di ieri: “Correte, c’è un cadavere”. Quella segnalazione è stata fatta da uno sportivo che si trovava a fare jogging nel tratto di via D’Annunzio che costeggia le campagne di Musicile.

La lite il giorno prima e l’intervento dei carabinieri

Proprio ieri sabato c’è stata una lite sedata dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nei pressi dell’abitazione dove ora viveva Russo. L’uomo era separato dalla moglie e ed aveva due figli. Ad alcune ore da quella lite poi il drammatico ritrovamento ancora avvolto da tanti dubbi.

LE DEDICHE PER ELIO

“È davvero difficile trovare le parole giuste quando una tragedia simile colpisce un ragazzo d’oro come Elio Russo e la sua famiglia.E’ da ieri che mi tormento per quanto accaduto e per quello che sta vivendo il mio amico fraterno Vincenzo Russo , tutto questo è inaccettabile, è inaccettabile che si sia spento quel sorriso che contraddistingue tutta la famiglia. Buon viaggio Elio”.

Intanto la processione di Sant’Antimo sul giglio è stata sospesa. “Un lutto improvviso ha colpito la comunità recalese. Un giovane papà è venuto a mancare. Il Parroco con il Comitato festeggiamenti hanno dato voce agli accollatori che non avevano più lo spirito festoso per continuare il trasporto del Giglio. Il Signore possa consolare chi si trova nel lutto“.