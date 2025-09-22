Affida il panificio all’amante gay e tenta di strangolare la moglie a Rimini

PUBBLICITÀ

Aveva affidato al suo amante, in comodato d’uso gratuito, il panificio che aveva sempre gestito con la moglie. Inoltre pretendeva che la donna accettasse la sua relazione gay extraconiugale, tollerando la presenza del “fidanzato” dove i coniugi lavoravano. Quando la moglie ha protestato contro questa situazione il 54enne, residente a Rimini, ha tentato di strangolarla. L’uomo risulta quindi indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Minacce di morte

Il marito l’ha anche minacciata di morte, mostrandole le taniche di benzina con cui era pronto a darle fuoco. Sul caso indagano i carabinieri, secondo i quali l’uomo da anni tormentava la moglie, da cui ora si sta separando, perché non accettava la sua relazione extraconiugale con l’amante gay.

La donna aveva scoperto nel 2021 che il marito la tradiva e da allora i due continuavano a litigare. L’ultimo episodio a gennaio, con il tentativo di strangolamento e le minacce di morte. Per il marito il sostituto procuratore Luca Bertuzzi del Tribunale di Rimini ha deciso il rinvio a giudizio e il 17 dicembre. L’uomo dovrà presentarsi in aula per l’udienza preliminare: sarà in quell’occasione che si deciderà se dare il via al processo.