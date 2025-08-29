Aggredisce e minaccia di morte l’ex fino in caserma, arrestato nel Casertano

PUBBLICITÀ

Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri a Calvi Risorta (Caserta) per stalking ai danni dell’ex moglie. È stata la donna a denunciarlo recandosi dai carabinieri; il 45enne l’ha anche seguita minacciandola di morte, per farla desistere dal denunciare.

Dal racconto della vittima, una 43enne, è emerso che i due si erano separati a luglio scorso, ma il 45enne non ha mai accettato la fine del rapporto, ed ha iniziato a perseguitare la donna, maltrattandola, offendendola ripetutamente, anche perché la 43enne aveva nel frattempo avviato una nuova relazione.

PUBBLICITÀ

L’uomo l’ha inoltre tempestata di messaggi vocali su WhatsApp, minacciandola seriamente di morte. La notte prima della denuncia si è presentato sotto casa della ex pronunciando altre minacce, per poi seguirla fino alla caserma dell’Arma; qui la 43enne ha fornito ai militari anche un video girato poche ore prima con le accuse dell’ex marito. Anche per questo il 45enne è arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.