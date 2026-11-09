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Una violenta lite, poi le martellate ed infine l’accoltellamento: a Marcianise, nel Casertano, un uomo è finito in ospedale per le ferite riportate nell’aggressione subita dalla propria compagna. La donna è stata arrestata dalla polizia intervenuta sul posta e trasferita in carcere. L’uomo è invece in gravi condizioni in ospedale.

Aggredisce il marito a martellate e coltellate, l’uomo è grave in ospedale

Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite tra i due, sposati da tempo e con un due figli adulti che non vivono con loro. Le indagini sono coordinate dalla Polizia di Stato.

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Stando alle primissime ricostruzioni, i due (59 anni lui, 56 lei) avrebbero avuto una violenta lite tra le mura domestica, durante la quale la donna avrebbe preso un martello e iniziato a colpire l’uomo, per poi accoltellarlo ma ferendolo solo di striscio.

Sarebbero stati quindi i familiari che, sentendo le urla, avrebbero allertato le forze dell’ordine: sul posto, oltre alla Polizia di Stato, sono intervenuti gli uomini del 118 che a bordo di una ambulanza avrebbero portato l’uomo prima a al Pronto Soccorso di Marcianise e poi a quello di Caserta. Anche se la coltellata lo ha ferito di striscio, le martellate hanno causato profonde ferite. Ora è ricoverato, mentre la donna attende le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sembrerebbe inoltre che la donna soffrisse di disturbi psichici: una circostanza, quest’ultima, che è già al vaglio degli inquirenti, chiamati a fare chiarezza sull’intera vicenda ed accertare dinamiche e responsabilità. Intanto, a Marcianise la comunità è sotto shock per la vicenda, e prega per la piena ripresa dell’uomo, tutt’ora sotto stretta osservazione da parte dei medici.