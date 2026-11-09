HomeCronacaAggredisce il marito a martellate e coltellate, l'uomo è grave in ospedale
CronacaCronaca locale

Aggredisce il marito a martellate e coltellate, l’uomo è grave in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Aggredisce il marito a martellate e coltellate, l'uomo è grave in ospedale
Aggredisce il marito a martellate e coltellate, l'uomo è grave in ospedale
PUBBLICITÀ

Una violenta lite, poi le martellate ed infine l’accoltellamento: a Marcianise, nel Casertano, un uomo è finito in ospedale per le ferite riportate nell’aggressione subita dalla propria compagna. La donna è stata arrestata dalla polizia intervenuta sul posta e trasferita in carcere. L’uomo è invece in gravi condizioni in ospedale.

Aggredisce il marito a martellate e coltellate, l’uomo è grave in ospedale

Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite tra i due, sposati da tempo e con un due figli adulti che non vivono con loro. Le indagini sono coordinate dalla Polizia di Stato.

PUBBLICITÀ

Stando alle primissime ricostruzioni, i due (59 anni lui, 56 lei) avrebbero avuto una violenta lite tra le mura domestica, durante la quale la donna avrebbe preso un martello e iniziato a colpire l’uomo, per poi accoltellarlo ma ferendolo solo di striscio.

Sarebbero stati quindi i familiari che, sentendo le urla, avrebbero allertato le forze dell’ordine: sul posto, oltre alla Polizia di Stato, sono intervenuti gli uomini del 118 che a bordo di una ambulanza avrebbero portato l’uomo prima a al Pronto Soccorso di Marcianise e poi a quello di Caserta. Anche se la coltellata lo ha ferito di striscio, le martellate hanno causato profonde ferite. Ora è ricoverato, mentre la donna attende le decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Sembrerebbe inoltre che la donna soffrisse di disturbi psichici: una circostanza, quest’ultima, che è già al vaglio degli inquirenti, chiamati a fare chiarezza sull’intera vicenda ed accertare dinamiche e responsabilità. Intanto, a Marcianise la comunità è sotto shock per la vicenda, e prega per la piena ripresa dell’uomo, tutt’ora sotto stretta osservazione da parte dei medici.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ