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Una fuga rocambolesca degna di una commedia degli equivoci, culminata nel letto di due malcapitati residenti, svegliati di soprassalto da uno sconosciuto – per fortuna vestito – sotto le coperte. È l’epilogo dell’operazione messa a segno ieri sera intorno alle 22 dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano a Cardito, conclusa con due arresti e il sequestro di oltre mezzo chilo di droga.

Si nasconde nel letto di due estranei per sfuggire ai carabinieri, preso 45enne a Caivano

Tutto ha avuto inizio quando i militari hanno riconosciuto a bordo di un’auto un 45enne che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari a Frattaminore in attesa del braccialetto elettronico. Alla vista di sirene e lampeggianti, l’auto – una Fiat 500 – ha però forzato l’alt degli agenti infilandosi in una corte privata contrassegnata per ironia della sorte, proprio dal numero civico 112. Mentre il conducente (un 31enne già noto alle forze dell’ordine e senza patente) è sceso sostenendo di essere solo, dal vicino palazzo si sono sentite le urla di un cittadino che aveva appena scoperto il secondo uomo infilato nel letto accanto a sé e al compagno di stanza.

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Bloccato e identificato l’evaso, i carabinieri hanno perquisito il 31enne e la sua abitazione nella stessa strada, scovando nel comò della camera da letto un vero e proprio supermarket della droga: 520 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, una dose di marijuana, 28 grammi di mannite da taglio, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, tre cellulari “usa e getta”, 300 euro in contanti e un foglietto con la contabilità delle cessioni.

Per entrambi gli spacciatori si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in concorso, oltre all’evasione per il 45enne e alla denuncia per guida senza patente reiterata per il 31enne.