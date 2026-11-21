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Uno sguardo di troppo o un urto per strada. Sarebbe bastato questo, nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi, per scatenare l’aggressione di un gruppo di almeno dieci ragazzi contro tre minorenni, nella zona della movida a ridosso dell’Università Orientale di Napoli. Uno dei tre è stato raggiunto da una coltellata a una gamba e ha riportato lesioni gravissime.

Minorenni aggrediti dal branco in zona Orientale a Napoli, tre giovani indagati

A quattro mesi di distanza la Squadra Mobile di Napoli, guidata da Mario Grassia, ha dato un nome ai primi presunti componenti del branco. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto per due giovani l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La stessa misura è stata decisa dal gip del Tribunale per i minorenni per un terzo indagato, che a luglio non aveva ancora 18 anni.

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Secondo la ricostruzione degli investigatori, le vittime sarebbero state accerchiate e poi colpite con calci, pugni e spintoni. Solo in un secondo momento sarebbe arrivato il fendente alla gamba. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica della serata e di attribuire ai tre indagati un ruolo nell’azione del gruppo.

Il giudice pone l’accento sul carattere collettivo dell’aggressione: non il gesto di una singola persona, ma una violenza alimentata dalla presenza del branco, in cui ciascuno avrebbe contribuito all’escalation, sproporzionata rispetto all’origine della lite. Restano da identificare gli altri ragazzi che, secondo gli elementi raccolti finora, avrebbero preso parte al pestaggio: le indagini proseguono anche per chiarire i ruoli individuali. Il procedimento è nella fase preliminare e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.