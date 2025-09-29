PUBBLICITÀ

Ancora un fatto di cronaca proveniente dal corso Umberto I a Napoli. Dopo il dramma della studentessa spagnola Saray Arias Fernandez, travolta e uccisa dal Suv in corsa, una turista 60enne di origine austriaca ha subito lo scippo della sua collana d’oro.

Aggredisce la turista e le scippa la collana d’oro, arrestato 29enne a Napoli

La donna, in compagnia di un’amica connazionale nonché coetanea, camminava su corso Umberto I in direzione di via Tribunali quando un marocchino di 29 anni l’ha aggredita e picchiata, scaraventandola a terra per portarle via una collana in oro. È intervenuta la polizia e dopo l’inseguimento ha bloccato e arrestato Mohamed Ben Ammar, in Italia senza fissa dimora.

PUBBLICITÀ

L’allarme è scattato intorno alle 18 di sabato quando all’altezza del civico 155, dopo aver notato uno strano parapiglia, sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Napoli. A catturare l’attenzione degli agenti è stata la presenza di due donne riverse sull’asfalto e, su di loro, un uomo che provava con tutte le proprie forze a strappare qualcosa. Nel frattempo un secondo uomo, considerato il complice del primo, si dileguava tra i vicoli di Porta Nolana.

Per il 29enne Mohamed Ben Ammar è scattato così l’arresto per il reato di rapina. La collana è stata invece restituita dalla polizia alla proprietaria.