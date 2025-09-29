PUBBLICITÀ
Aggredisce la turista e le scippa la collana d’oro, arrestato 29enne a Napoli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ancora un fatto di cronaca proveniente dal corso Umberto I a Napoli. Dopo il dramma della studentessa spagnola Saray Arias Fernandez, travolta e uccisa dal Suv in corsa, una turista 60enne di origine austriaca ha subito lo scippo della sua collana d’oro.

La donna, in compagnia di un’amica connazionale nonché coetanea, camminava su corso Umberto I in direzione di via Tribunali quando un marocchino di 29 anni l’ha aggredita e picchiata, scaraventandola a terra per portarle via una collana in oro. È intervenuta la polizia e dopo l’inseguimento ha bloccato e arrestato Mohamed Ben Ammar, in Italia senza fissa dimora.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di sabato quando all’altezza del civico 155, dopo aver notato uno strano parapiglia, sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Napoli. A catturare l’attenzione degli agenti è stata la presenza di due donne riverse sull’asfalto e, su di loro, un uomo che provava con tutte le proprie forze a strappare qualcosa. Nel frattempo un secondo uomo, considerato il complice del primo, si dileguava tra i vicoli di Porta Nolana.

Per il 29enne Mohamed Ben Ammar è scattato così l’arresto per il reato di rapina. La collana è stata invece restituita dalla polizia alla proprietaria.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

