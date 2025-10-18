PUBBLICITÀ
Cronaca

Aggredito dal cinghiale mentre raccoglie le olive, 80enne finisce in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Paura in un terreno agricolo del Cilento. Un 80enne del posto è stato assalito da un cinghiale mentre era intento a raccogliere le olive in una sua proprietà a Castellabate. L’animale lo ha ferito seriamente, provocando una forte perdita di sangue.

L’anziano è stato soccorso dai familiari, che lo hanno accompagnato d’urgenza al presidio ospedaliero di Agropoli. Da lì è stato trasferito in ambulanza al “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico. Le operazioni sono riuscite e l’uomo non è in pericolo di vita.

Resta da chiarire la dinamica dell’attacco, ma l’episodio riaccende il dibattito sull’emergenza ungulati, sempre più presenti nelle campagne e nelle zone abitate, con disagi e rischi crescenti per residenti e agricoltori.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

