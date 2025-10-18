Aggredito dal cinghiale mentre raccoglie le olive, 80enne finisce in ospedale

PUBBLICITÀ

Paura in un terreno agricolo del Cilento. Un 80enne del posto è stato assalito da un cinghiale mentre era intento a raccogliere le olive in una sua proprietà a Castellabate. L’animale lo ha ferito seriamente, provocando una forte perdita di sangue.

L’anziano è stato soccorso dai familiari, che lo hanno accompagnato d’urgenza al presidio ospedaliero di Agropoli. Da lì è stato trasferito in ambulanza al “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico. Le operazioni sono riuscite e l’uomo non è in pericolo di vita.

Resta da chiarire la dinamica dell’attacco, ma l’episodio riaccende il dibattito sull’emergenza ungulati, sempre più presenti nelle campagne e nelle zone abitate, con disagi e rischi crescenti per residenti e agricoltori.