PUBBLICITÀ
HomeCronacaUna falsa rapina dietro il raid di camorra, 3 arresti contro i...
CronacaCronaca locale

Una falsa rapina dietro il raid di camorra, 3 arresti contro i clan

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Una falsa rapina dietro il raid di camorra, 3 arresti contro i clan
Renato Cerracchio, Daniele Errico e Diego Ferraro
PUBBLICITÀ

La notte del 12 aprile 2024 Diego Ferraro e una ragazza hanno denunciato ai carabinieri di aver subito una tentata rapina in viale Gandhi a Pomigliano d’Arco. Dalle indagini della Dda di Napoli è emersa un’altra dinamica: i due erano a bordo di un’Audi Q2 quando sono stati avvicinati dallo scooter sul quale c’erano Renato Cerracchio e Daniele Errico che hanno esploso diversi colpi di pistola.

Dopo quei momenti di tensione, c’è stato lo scontro tra i due veicoli che ha causato il ricovero dei due assalitori. Già dalle indagini del maxi blitz contro la mala di Pomigliano è emerso che Ferraro fosse vicino al clan Cipolletta, mentre Cerracchio ed Errico erano dei pusher della cosca dei Ferretti.

PUBBLICITÀ

Agguato a Pomigliano, 3 arresti 

Ieri i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda di Napoli, nei confronti di 3 persone. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo, delitti aggravati dalla finalità di agevolare l’attività del clan.

Il 12 aprile 2024 due indagati avrebbero cercato di uccidere la vittima esplodendo al suo indirizzo colpi d’arma da fuoco, mentre il terzo, a sua volta, avrebbe tentato di travolgere con la propria auto i suoi aggressori, che viaggiavano a bordo di uno scooter.  Secondo la ricostruzione dell’Antimafia, l’episodio sarebbe da inquadrare nell’ambito dello scontro tra il clan Ferretti e quello dei Cipolletta per il controllo criminale di Pomigliano d’Arco.

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati