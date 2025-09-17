Una falsa rapina dietro il raid di camorra, 3 arresti contro i clan

PUBBLICITÀ

La notte del 12 aprile 2024 Diego Ferraro e una ragazza hanno denunciato ai carabinieri di aver subito una tentata rapina in viale Gandhi a Pomigliano d’Arco. Dalle indagini della Dda di Napoli è emersa un’altra dinamica: i due erano a bordo di un’Audi Q2 quando sono stati avvicinati dallo scooter sul quale c’erano Renato Cerracchio e Daniele Errico che hanno esploso diversi colpi di pistola.

Dopo quei momenti di tensione, c’è stato lo scontro tra i due veicoli che ha causato il ricovero dei due assalitori. Già dalle indagini del maxi blitz contro la mala di Pomigliano è emerso che Ferraro fosse vicino al clan Cipolletta, mentre Cerracchio ed Errico erano dei pusher della cosca dei Ferretti.

Agguato a Pomigliano, 3 arresti

Ieri i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda di Napoli, nei confronti di 3 persone. A vario titolo sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo, delitti aggravati dalla finalità di agevolare l’attività del clan.

Il 12 aprile 2024 due indagati avrebbero cercato di uccidere la vittima esplodendo al suo indirizzo colpi d’arma da fuoco, mentre il terzo, a sua volta, avrebbe tentato di travolgere con la propria auto i suoi aggressori, che viaggiavano a bordo di uno scooter. Secondo la ricostruzione dell’Antimafia, l’episodio sarebbe da inquadrare nell’ambito dello scontro tra il clan Ferretti e quello dei Cipolletta per il controllo criminale di Pomigliano d’Arco.