Agguato in strada a Fuorigrotta, 48enne sparato all’addome

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nella serata di ieri, gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Pianura, insieme al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono intervenuti all’ospedale San Paolo in seguito alla segnalazione di un uomo raggiunto da colpi d’arma da fuoco all’addome.

La vittima, Antonio Rosati, 48enne, era stata accompagnata al pronto soccorso da un familiare e ha raccontato di essere stata avvicinata e aggredita da alcune persone a bordo di uno scooter. Nonostante la gravità dell’episodio, l’uomo non è in pericolo di vita ed è stato dimesso dall’ospedale.

Secondo i primi accertamenti, la sparatoria sarebbe avvenuta in via Arlotta, nel quartiere Fuorigrotta. La Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente.

