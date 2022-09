Agguato a colpi di mitraglietta, auto spara a raffica contro due ragazzi

Domenica alle ore 19 un agguato a colpi di mitraglietta è stato condotto contro due ragazzi in via Rosario Livatino a Nettuno. Fortunatamente sono rimasti illesi dopo da un’auto, con tre individui a bordo con il volto coperto da passamontagna, sono partiti diversi colpi. Gli agenti del commissariato di Anzio hanno repertato alcuni bossoli di proiettile che saranno analizzati dagli investigatori della polizia scientifica.

La loro auto ha affiancato quella delle vittime e uno o due degli occupanti hanno esploso numerosi colpi. Solo per un caso i ragazzi non sono stati raggiunti dai proiettili. L’allarme è lanciato da alcuni passanti e sul posto si sono precipitate le pattuglie della polizia. Una battuta in zona per rintracciare i tre non ha dato esito. I due giovani, sotto choc, sono stati accompagnati in commissariato per essere sentiti: si indaga sui motivi dell’agguato.