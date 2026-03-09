PUBBLICITÀ

Sono stati inaugurati questa mattina, lunedì 9 marzo, i lavori in piazza Cristoforo Colombo a Licola. Lavori che rientrano nel rifacimento dell’intero Lungomare di Licola e di via Orsa Maggiore, il tutto finanziato coi fondi PNRR.

Si tratta di un intervento finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per circa 7 milioni di euro, che punta a ridisegnare completamente il Lungomare, abbattendo i muri che per anni hanno oscurato la visuale del mare e restituendo ai cittadini un fronte costiero aperto e accessibile.

Al via i lavori in piazza Cristoforo Colombo a Licola, la fascia costiera riavrà il suo sbocco sul mare

Al termine dei lavori, dunque, Licola e l’intera fascia costiera riavranno il loro sbocco sul mare atteso da anni. Ma come diventerà piazza Cristoforo Colombo al termine dei lavori? L’obiettivo è quello di trasformare la piazza in uno spazio moderno, accogliente e funzionale, restituendola alla cittadinanza come punto di aggregazione e socialità.

Sono previsti nuovi arredi urbani, pavimentazioni rinnovate, illuminazione a basso impatto ambientale e ampie aree verdi con alberi e aiuole. Accanto alla piazza nascerà anche un campo da street basket e un’area per il calcio libero, pensati per i più giovani, insieme a un nuovo parcheggio pubblico per facilitare l’accesso alla zona, soprattutto nei periodi estivi.

La riqualificazione coinvolgerà anche la pineta e la spiaggia libera antistante, che sarà resa più accessibile e priva di barriere architettoniche, collegata da percorsi pedonali immersi nella natura fino al mare.

Il sindaco D’Alterio: “Riqualificheremo una zona tanto attesa da anni”

E’ intervenuto, a margine dell’inaugurazione dei lavori, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio: “Oggi inaugureremo i lavori tanto attesi da anni, grazie ai finanziamenti ottenuti pari ad oltre 5 milioni di euro. Riqualificheremo, oltre la piazza, anche la pineta retrostante. E’ una zona abbandonata da anni, più di quaranta, e speriamo sia solo l’inizio della riqualificazione del territorio. Noi ci siamo e ci teniamo affinché si possa ripartire e, appunto, riqualificare questa zona e il territorio circostante”.

Insieme al sindaco D’Alterio è intervenuto anche l’assessore Gennaro Guarino: “Ad essere interessata dai lavori non sarà solo, ovviamente, piazza Cristoforo Colombo. Quest’ultima si inserisce, infatti, in un sistema più complesso di lavori atti a ridare a Licola e all’intero litorale un nuovo volto e una nuova vita. Tramite i 15 milioni totali di finanziamento verrà rifatta per intero la via del Mare, la piazza appunto con la pineta retrostante, una porzione di arenile che la Regione Campania ci ha concesso in comodato d’uso, e la rigenerazione terminerà con l’ultimazione dell’ex lido incompiuto dell’ex base Nato, tramite altri 2 milioni e mezzo di finanziamento. Sarà una delle opere di rigenerazione più importanti degli ultimi 30 anni”.

E sulla piazza nello specifico: “Diventerà un luogo di aggregazione urbana non indifferente. Stiamo realizzando anche una cittadella sportiva in via Ripuaria con tre programmazioni distinte. Ci saranno anche quattro campi di padel, due coperti e due scoperti: in quanto al centro sportivo Liternum, anche qui ci saranno campi da tennis, un campo da basket e verrà realizzato anche un nuovo palazzetto dello sport. Restituiremo, dunque, una porzione di attività sportiva a quella parte di Licola e via Ripuaria che ce lo chiedevano da tempo”.