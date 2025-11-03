PUBBLICITÀ
Albero crolla e schiaccia le auto in sosta, attimi di paura al Vomero

Albero crolla sulle auto in via Libroia, una traversa di piazza Medaglie d’Oro. Paura questa mattina al Vomero, nella zona alle spalle dell’Ospedale pediatrico Santobono.

L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi. Il fusto si è abbattuto su tre auto che erano in sosta in strada. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco e la polizia locale di Napoli.

Le auto colpite erano in sosta nella stradina. Si sono registrati, fortunatamente, solo danni alle cose. Ma sono in corso ulteriori verifiche. È possibile che nei prossimi giorni il Comune intervenga con controlli sullo stato di salute delle alberature della strada.

“In quella strada – commenta Francesco Di Mauro, di Rete Sociale NoBox diritto alla città – c’è un passaggio continuo di famiglie con bambini che vanno al Santobono. Per fortuna, nessuno in quel momento stava transitando e non ci sono stati feriti. Ma poteva essere una tragedia. Il cedimento è avvenuto nella traversa che porta a piazza Medaglie d’Oro. Comincia la stagione invernale e vento, temporali, fulmini, fanno strage di alberi nella nostra città. Assenza di prevenzione, assenza di cura, scelte sbagliate di piante, fossette piccole ed inospitali, che si aggiungono alle cento inadempienze dell’amministrazione comunale in tema di verde pubblico, che continua ad essere vissuto come un’appendice fastidiosa ed inutile. Gli impegni assunti un anno e mezzo addietro sono stati messi nel cassetto”.

