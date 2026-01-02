Danneggia l’albero di Natale in piazza, multato il ‘Grinch’ di Arzano

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi un uomo ha distrutto l’albero di Natale allestito in piazza Cimmino ad Arzano, tagliando luci e addobbi con un paio di forbici. Sul posto è intervenuta la polizia locale, guidata dal comandante Biagio Chiariello. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

Inoltre è stato in passato denunciato per minacce, oltraggio e rifiuto di fornire le generalità agli agenti. Per l’episodio è stato denunciato alla Procura di Napoli Nord per danneggiamento.

Incendio all’albero di Natale in piazza Cirillo a Grumo Nevano denunciato il responsabile

Momenti di tensione a Grumo Nevano nella tarda mattinata del 30 dicembre 2025. Intorno alle 12:15 l’albero di Natale allestito in piazza Cirillo è stato incendiato, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini presenti nella zona.

La segnalazione è giunta tempestivamente alle autorità. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che, sotto il coordinamento del comandante, magg. Di Vicino, ha effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e quantificare i danni subiti dalla struttura natalizia, simbolo delle festività per l’intera comunità.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito in tempi relativamente rapidi di individuare il presunto autore del gesto. Dopo circa un’ora di attività investigativa, gli agenti hanno rintracciato il soggetto ritenuto responsabile dell’incendio.

L’uomo è stato condotto presso il Comando di Polizia Municipale per gli accertamenti di rito e per l’avvio delle procedure di denuncia previste dalla normativa vigente. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire nel dettaglio le motivazioni e le dinamiche dell’episodio.

L’accaduto ha provocato una forte reazione nella cittadinanza, che ha espresso indignazione per un gesto giudicato offensivo e privo di senso, capace di colpire non solo un bene pubblico, ma anche il valore simbolico dell’albero di Natale come segno di condivisione e serenità.