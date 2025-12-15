Alcol test in centro a Napoli, ritirate 5 patenti durante i controlli

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Napoli ha condotto un’attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli, programmati nell’ambito del progetto “Guida Responsabilmente”, si sono concentrati in particolare nelle aree di maggiore aggregazione del centro storico, come piazza Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Museo, e hanno visto impegnati gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale e il personale dell’unità operativa San Lorenzo.

Positivi all’alcol test

Sono stati sottoposti ad accertamenti preliminari alcolemici 26 conducenti, cinque dei quali sono risultati positivi all’esame etilometrico. Per loro – due donne e tre uomini – è stato disposto il ritiro della patente di guida in vista della sospensione che sarà disposta dalla Prefettura.

Per quattro è stata anche emessa una sanzione amministrativa, come previsto dal Codice della Strada, mentre per il quinto automobilista il tasso alcolemico era tale da configurare una fattispecie più grave, che ha comportato la redazione di un’informativa di reato per l’Autorità giudiziaria.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio finalizzata alla tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica. Sono già stati programmati analoghi interventi anche in altre zone della città caratterizzate da maggior afflusso di persone nelle ore serali e notturne.