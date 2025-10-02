Allerta meteo a Napoli e in Provincia: vento forte e crollo delle temperature

PUBBLICITÀ

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale per vento forte e mare agitato lungo le coste.

L’allerta resterà in vigore fino alle 20 di venerdì 3 ottobre. Nel dettaglio, si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”.

La Protezione civile ha richiamato le autorità locali ad attivare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi connessi alle forti raffiche di vento, in linea con i piani comunali di emergenza. Particolare attenzione è richiesta al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della stabilità delle strutture temporanee o mobili che potrebbero essere danneggiate dalle sollecitazioni.

L’avviso diffuso dal Centro Funzionale e diramato dalla Sala Operativa regionale ha colore verde, poiché il codice colore riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico e idraulico connesso alle piogge, al momento non previste. L’allerta vento, infatti, non è associata a un codice colore ma resta comunque un fenomeno da non sottovalutare.