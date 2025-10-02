PUBBLICITÀ
HomeMeteoAllerta meteo a Napoli e in Provincia: vento forte e crollo delle...
Meteo

Allerta meteo a Napoli e in Provincia: vento forte e crollo delle temperature

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale per vento forte e mare agitato lungo le coste.

L’allerta resterà in vigore fino alle 20 di venerdì 3 ottobre. Nel dettaglio, si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate”.

PUBBLICITÀ

La Protezione civile ha richiamato le autorità locali ad attivare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi connessi alle forti raffiche di vento, in linea con i piani comunali di emergenza. Particolare attenzione è richiesta al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della stabilità delle strutture temporanee o mobili che potrebbero essere danneggiate dalle sollecitazioni.

L’avviso diffuso dal Centro Funzionale e diramato dalla Sala Operativa regionale ha colore verde, poiché il codice colore riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico e idraulico connesso alle piogge, al momento non previste. L’allerta vento, infatti, non è associata a un codice colore ma resta comunque un fenomeno da non sottovalutare.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati