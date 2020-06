Meteo pazzo. Da mezzanotte temporali e grandine a Napoli e provincia

La Protezione Civile Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali. L’allerta di colore giallo è prevista dalla mezzanotte alle ore 15 di giovedì. Saranno tre le aree interessate da precipitazioni a possibile carattere di rovescio e temporale di moderata intensità. La protezione civile ha lanciato l’allarme su Napoli, comprese le isole, la piana campana e l’area vesuviana. Allarme meteo esteso, inoltre, alla zona dell’alto Volturno e del Matese, nonché alla penisola sorrentino-amalfitana e ai monti di Sarno e Monti Picentini.

In particolare, si prevedono “precipitazioni a possibile carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali“. I temporali saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili fulminazioni, grandinate e caduta di rami o alberi.



La conseguente criticità meteo è di colore Giallo per rischio idrogeologico. Tuttavia, tra i principali scenari di impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano ruscellamenti superficiali. Possibili fenomeni di trasporto di materiale e possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.

In particolare, si invita a prestare attenzione alle coperture e alle strutture provvisorie che potrebbero essere sollecitate dalle raffiche di vento, fulminazioni e possibili grandinate. La Protezione civile della Regione Campania, inoltre, raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure per prevenire e contrastare i fenomeni attesi.