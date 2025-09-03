PUBBLICITÀ
Altro che fine dell’estate, a settembre tornerà il caldo: termometro sopra i 30 gradi

Il caldo non accenna a fermarsi, temperature vicino ai 40 gradi anche a settembre
Estate settembrina sull’Italia per almeno 10 giorni, tanto sole da Nord a Sud. Il maltempo di stampo autunnale, che ha colpito il nostro Paese nei primi due giorni del mese, ci lascerà dunque in pace per molti giorni. Tornerà infatti l’anticiclone almeno fino a metà mese, se non oltre: durante questo bel periodo, non caldo, non ventoso, non piovoso, avremo al più qualche addensamento in transito al Nord, specie sulle Alpi anche con alcuni temporali.

Nelle prossime ore d gli ultimi refoli freschi atlantici riusciranno a portare qualche nuvola in più solo all’estremo Nord-est e sul Basso Tirreno, poi la situazione tornerà azzurra ovunque sottolinea iLMeteo.it. Una nota molto interessante dei prossimi 10 giorni riguarderà le temperature: durante la notte le minime scenderemo intorno ai 15-18°C da Nord a Sud (si dormirà benissimo), di giorno difficilmente supereremo i 32-33°C nei luoghi più caldi. Tradotto: si starà molto bene dal punto di vista biometeorologico, avremo quelle che si chiamano in gergo condizioni di ‘benessere meteo’.

