Terremoto a Napoli, stanziati 380mila euro per le scuole danneggiate dal sisma

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La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato uno stanziamento di 380mila euro per i primi interventi di manutenzione degli edifici scolastici resisi necessari a seguito delle scosse di terremoto registrate lo scorso 31 luglio. L’Amministrazione ha autorizzato l’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per la realizzazione dei lavori. La delibera consentirà di avviare tempestivamente gli interventi in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Gli istituti interessati sono quelli ricadenti nei territori delle Municipalità 1, 9 e 10, nei quali sono state accertate criticità. A seguito del terremoto di magnitudo 4.7 e dello sciame sismico che ha accompagnato la scossa principale, i servizi comunali e la Protezione civile comunale hanno effettuato immediati sopralluoghi negli edifici dell’area maggiormente interessata, al fine di verificare eventuali situazioni di rischio. Tutti i controlli hanno accertato che non si sono determinati problemi strutturali.

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Restano da effettuare degli interventi di manutenzione ordinaria che riguarderanno:

la sede centrale e il plesso Della Valle dell’I.C. Cimarosa;

la sede centrale e il plesso Orazio dell’I.C. Viviani;

la scuola comunale Mario Ruta;

la scuola comunale Don Peppino Diana;

la scuola comunale Rosa e Carolina Agazzi di via Orazio;

il plesso centrale dell’I.C. Russolillo;

la Scuola dell’Infanzia Pistelli;

il nuovo edificio dell’I.C. Palasciano;

la sede centrale dell’I.C. Troisi;

il plesso secondario e il plesso Primaria dell’I.C. Falcone;

il plesso Michelangelo dell’I.C. Michelangelo – Augusto;

il plesso Gigante dell’ I.C. Gigante – Neghelli;

il plesso La Loggetta della scuola d’infanzia comunale;

il plesso I Rondinotti della scuola comunale.

I lavori che saranno realizzati grazie allo stanziamento approvato dalla Giunta consentiranno di garantire la sicurezza e la tutela dell’intera popolazione scolastica.