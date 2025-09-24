PUBBLICITÀ
Amanti al concerto dei Coldplay: anche il marito di lei era lì con un’altra donna

Quello che all’inizio sembrava un classico triangolo amoroso da cronaca estiva si sta trasformando in un rompicapo relazionale a più facce, degno delle migliori serie tv. Protagonisti: Andy Byron, CEO dell’azienda tech Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa società.

Tutto è cominciato durante il concerto dei Coldplay a Boston, quando la kiss cam, in cerca di coppie da mostrare al pubblico, ha beccato i due in atteggiamenti affettuosi. Il dettaglio curioso? La loro reazione impacciata e sfuggente. Tanto che perfino Chris Martin, frontman della band, ha commentato dal palco: «O hanno una relazione segreta, o sono molto timidi».

L’amore (non dichiarato) in ufficio

Una relazione non comunicata all’azienda, con un piccolo problema di fondo: lui era il capo di lei, e lei era responsabile anche delle policy interne sulle relazioni tra colleghi. Risultato? Licenziamento (o allontanamento) per entrambi, e una valanga di polemiche per l’azienda, preoccupata per la propria immagine pubblica.

Ma non finisce qui. Perché a rendere tutto ancora più delicato è stato lo stato sentimentale di entrambi.
Per Byron, era chiaro: sposato e, secondo quanto riportato, traditore. La moglie, ignara, ha scoperto tutto online, insieme a milioni di utenti che hanno subito iniziato a commentare, giudicare, offrire consigli non richiesti.

Lei, l’ex, e la verità (forse)

Diversa e più sfumata la posizione di Kristin Cabot. Per settimane si è parlato del suo stato civile, tra voci non confermate e speculazioni. Oggi, a fare chiarezza è il Times britannico: al momento dello scandalo, Cabot era già separata dal marito, Andrew, con cui aveva chiuso la relazione da settimane.
E, dettaglio non irrilevante: anche Andrew era presente a quel concerto, e non in Giappone come inizialmente ipotizzato. Con lui, la nuova fidanzata.

Dunque, nessun doppio tradimento, come si pensava. Solo uno. Al massimo uno e mezzo.

