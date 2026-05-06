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Dramma a Quarto, comune flegreo della provincia di Napoli. Questa mattina, lungo il centralissimo corso Italia e come riportato da TV Campi Flegrei, una donna di circa 60 anni è precipitata dal terzo piano di un edificio, finendo violentemente contro le inferriate sottostanti.

Dramma a Quarto, donna precipita dal terzo piano del palazzo

L’impatto è stato talmente forte da lasciarla incastrata tra le barre metalliche, rendendo quindi necessario un complesso intervento di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118: pompieri che hanno operato con estrema calma e cautela per liberare la donna dalle inferriate, mentre i sanitari hanno immediatamente provveduto a prestarle i primi soccorsi sul luogo dell’incidente.

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Una volta estratta, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la 60enne soffrirebbe di depressione: ciò lascerebbe immaginare che possa essersi quindi trattato di un gesto volontario. Ma le forze dell’ordine stanno comunque indagando per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.

Molti residenti della zona si sono immediatamente riversati in strada, non appena è stato appurato l’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso.