Orrore nella scuola calcio a Napoli, mister abusa di un allievo under 14

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La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a carico di un uomo di 58 anni per il reato di violenza sessuale aggravata.

A seguito della denuncia sporta dai genitori per presunti abusi sessuali subiti dal figlio minore, la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla locale Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” ha svolto complesse e serrate attività d’indagine dalle quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ex allenatore presso una scuola di calcio napoletana già sottoposto a misura cautelare per i medesimi reati, accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di un suo allievo, vittima infraquattordicenne, all’interno dei locali del centro sportivo frequentato dalla persona offesa.

L’uomo risulta essere già stato indagato e condannato dall’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza sessuale aggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all’interno del medesimo Istituto comprensivo, ai danni di altra vittima infraquattordicenne.