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Tragedia nella serata di sabato 31 ottobre lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone. Un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e domiciliato a Castel Volturno, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale verificatosi all’altezza del chilometro 25+500.

La vittima si trovava in sella a una mountain bike quando è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat 500X, condotta da un uomo di 42 anni residente nel Casertano. A renderlo noto, Il Mattino.

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Ancora un dramma lungo la Domitiana, ciclista travolto e ucciso dall’auto in transito

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Il conducente dell’autovettura è invece rimasto illeso. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno raggiunto il luogo dell’incidente, coordinato le operazioni di soccorso ed eseguito i rilievi tecnici e gli accertamenti urgenti necessari a ricostruire l’accaduto. Il conducente della Fiat 500X è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per gli esami alcolemici e tossicologici, risultati entrambi negativi.

Regolari anche la patente di guida e la documentazione relativa alla circolazione e all’assicurazione del veicolo. Allo stato degli accertamenti, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati a una ditta convenzionata per gli ulteriori accertamenti. La salma del quarantacinquenne è stata invece trasferita presso il reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Mondragone, proseguono per definire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.