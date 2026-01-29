PUBBLICITÀ
Cronaca localeSport

Ancora una figuraccia dello stadio Maradona, i tifosi del Chelsea denunciano lo stato imbarazzante dell’impianto

Di Nicola Avolio
Hanno, ancora una volta, del raccapricciante le immagini che arrivano dallo stadio Maradona, in occasione del match tra Napoli e Chelsea terminato 2-3 per gli inglesi e che ha sancito, di fatto, l’eliminazione dei partenopei dalla Champions League.

Ma stavolta non si parla di campo, bensì delle infrastrutture, di nuovo. Siamo nel settore ospiti dell’impianto di Fuorigrotta, dove si trovavano i tifosi del Chelsea. E proprio nelle ultime ore è diventato virale il tweet su X di un tifoso inglese presente nell’anello inferiore, in cui ha allegato due foto letteralmente da brividi della struttura che si ergeva al di sopra di lui.

Crepe, intonaco staccato e gradoni che sembrano voler cedere da un momento all’altro, con tanto di didascalia: “La maggior parte dei tifosi inglesi sono sopra di noi. Vi prego, non fateli saltare”. Tanto basta per rendere, questa volta a livello internazionale, lo stato fatiscente, per non dire di abbandono, in cui versa il Maradona.

Anche Oltremanica si parla, quindi, del degrado che la fa da padrone nell’impianto di Fuorigrotta. Sono immagini, queste, che danno un senso tutt’altro che di sicurezza per chi viene ad assistere alle partite, che si trovi nell’anello superiore o inferiore.

E stavolta non sembrerebbero esserci intelligenze artificiali che tengano, o enti e responsabili su cui scaricare la colpa: le immagini iniziano a fare il giro d’Europa, e in attesa di conoscere quale sarà il futuro dello stadio a Napoli, ci si torna a chiedere quando si interverrà per risolvere i problemi del Maradona esistenti nell’immediato, per garantire la sicurezza di tifosi e addetti ai lavori.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

