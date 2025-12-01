PUBBLICITÀ
HomeCronacaAncora una tragedia sull'A2, Giovanni muore dopo aver sbandato con l'auto
Cronaca

Ancora una tragedia sull’A2, Giovanni muore dopo aver sbandato con l’auto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Ancora una tragedia sull'A2, Giovanni muore dopo aver sbandato con l'auto
Ancora una tragedia sull'A2, Giovanni muore dopo aver sbandato con l'auto
PUBBLICITÀ

Un uomo di 54 anni, Giovanni Spera, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre, in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord.

La vittima, residente a San Cipriano Picentino, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada.

PUBBLICITÀ

L’urto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo, riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente ha coinvolto anche un secondo veicolo. La polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati