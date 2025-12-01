Ancora una tragedia sull’A2, Giovanni muore dopo aver sbandato con l’auto

PUBBLICITÀ

Un uomo di 54 anni, Giovanni Spera, è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 30 novembre, in un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, in direzione nord.

La vittima, residente a San Cipriano Picentino, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada.

L’urto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo, riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente ha coinvolto anche un secondo veicolo. La polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.