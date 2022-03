Ancora violenza al Cardarelli, donna danneggia il pronto soccorso dopo la morte del marito

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli per la segnalazione di una persona molesta.

Il marito era appena morto e, quando le è stata negata la possibilità di entrare in ospedale e vederlo per l’ultima volta, ha danneggiato il Pronto Soccorso: a Napoli una donna di 47 anni è stata denunciata per danneggiamento aggravato dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 marzo, alcuni agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, su richiesta della Centrale Operativa, sono intervenuti all’ospedale Cardarelli, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata in servizio nel nosocomio, che ha raccontato di una donna che, ricevuta la notizia della morte del marito, voleva entrare in ospedale, nonostante non avesse effettuato tampone, con esito negativo, necessario per accedervi: al rifiuto, la donna si è scagliata contro la porta di ingresso del triage del Pronto Soccorso, danneggiando il pannello. Identificata, la 47enne è stata denunciata dai poliziotti.