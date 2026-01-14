PUBBLICITÀ
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Salerno, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, ha concluso un’attività avviata a seguito di episodi verificatisi in occasione dell’incontro di calcio disputato tra Cavese e Siracusa presso lo stadio cittadino.

Andarono allo stadio della Cavese senza biglietto, emesso il Daspo per otto tifosi

Nel dettaglio, otto tifosi giunti da Siracusa si sono presentati presso l’impianto sportivo senza essere in possesso del biglietto e dei requisiti necessari per assistere all’incontro. La notizia del loro arrivo ha determinato un’immediata reazione da parte di alcuni tifosi locali, che hanno tentato di intercettarli nelle vie limitrofe allo stadio.

Tuttavia, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, veniva evitato l’agguato ad opera della frangia ultras cavese, garantendo così il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Terminati gli accertamenti sul posto, i tifosi siracusani sono stati presi in carico dal personale della Polizia di Stato e scortati fino alla stazione ferroviaria di Salerno, per consentire il loro rientro in sicurezza nel capoluogo siciliano.

A seguito delle verifiche svolte, il Questore di Salerno ha emesso nei confronti degli otto tifosi siciliani altrettanti provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive (DASPO), della durata massima di anni cinque, tutti regolarmente notificati agli interessati.

L’attività rientra nelle ordinarie iniziative della Polizia di Stato finalizzate a prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi sportivi e garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di assoluta sicurezza.

