Angela investita e uccisa sull’Appia, la conducente scappa poi si autodenuncia

Una donna di 59 anni, Angela Maria Scialdone, è deceduta ieri sera a Capua (Caserta) dopo essere stata investita da un’auto condotta da un’altra donna 58enne, che inizialmente non si è fermata, salvo poi presentarsi alla caserma dei carabinieri per autodenunciarsi. “Non l’ho vista, pioveva troppo, sono fuggita perché presa dal panico” si è giustificata la 58enne, che è stata denunciata per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto sull’Appia. Sembra che la vittima, residente a Vitulazio, avesse appena fatto la spesa e stava forse attraversando la strada quando è stata presa in pieno da una Fiat Punto condotta dalla 58enne. Scialdone è morta sul colpo.

