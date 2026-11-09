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“Morì a 36 anni, Anna Siena, per una gravidanza scambiata per lombosciatalgia: una dottoressa è stata condannata al termine di un processo ma l’Asl non risarcisce, mentre gli interessi continuano a correre sulle spalle dei cittadini”.

A lanciare l’appello sono gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali della famiglia Anna, per il quale “a una vita spezzata e agli anni di processo sostenuti” adesso si aggiunge anche “l’attesa infinita del risarcimento: è questa la seconda ingiustizia che sta subendo la famiglia”.

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Anna morta a Napoli per gravidanza scambiata per lombosciatalgia, ma l’ASL “non risarcisce”

Anna Siena fu costretta a recarsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli a causa di forti dolori addominali: quelle che erano contrazioni legate a una gravidanza non riconosciuta furono scambiate per una lombosciatalgia. Fu dimessa e due giorni dopo, il 18 gennaio 2019, morì. La tragedia, secondo gli accertamenti medico-legali, poteva essere evitata con una diagnosi tempestiva, sia ad Anna e, forse, anche al bimbo che portava in grembo.

Lo scorso 13 gennaio la dottoressa che l’aveva visitata è stata condannata in primo grado a due anni di reclusione. Nelle motivazioni il giudice ha evidenziato la gravità dell’omessa valutazione clinica: persino una semplice palpazione dell’addome avrebbe potuto far emergere la presenza del feto.

“Ma c’è un’altra vergogna che oggi merita di essere denunciata – sottolineato Angelo e Sergio Pisani – dopo anni dalla morte di Anna e dopo la condanna penale, l’ASL Napoli 1 Centro non ha ancora risarcito la famiglia, neanche un’offerta risarcitoria. In altre occasioni sono stati definiti risarcimenti persino uprima della celebrazione del processo, mentre in questa vicenda i familiari devono ancora attendere? Non si può chiedere ai cittadini di pagare le tasse per finanziare una sanità che, quando sbaglia, sembra dimenticare anche il dovere di rispondere delle proprie responsabilità”.

I due professionisti chiedono che l’ASL “chiarisca immediatamente le ragioni di questo ritardo e proceda senza ulteriori rinvii alla definizione della posizione risarcitoria: Anna non può tornare in vita. Ma la sua famiglia non può essere condannata anche ad aspettare all’infinito”.